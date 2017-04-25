Врачи поставили диагноз Диане Шурыгиной

Врачи психиатрической клиники, в которой находится Диана Шурыгина , выяснили, что она страдает от панических атак. Об этом сообщает Life

По данным издания, Шурыгина, история которой стала известна благодаря передаче «Пусть говорят», находится в «постоянном состоянии стресса и страха». Врачи уже приступили к ее лечению. Оно продлится около двух месяцев.

Ранее сообщалось, что Шурыгину госпитализировали в одну из столичных клиник «с подозрением на психическое расстройство». На обращении к врачам настояла мать девушки. Женщина заявила, что у ее дочери «крайне нестабильное психическое состояние».

В январе этого года вышел первый выпуск «Пусть говорят» о 17-летней Диане Шурыгиной из Ульяновска, ставшей жертвой изнасилования весной 2016 года. По словам девушки, это произошло на дне рождения, куда ее пригласила подруга. Шурыгина рассказала, что была пьяна, а именинник – 21-летний Сергей Семенов - применил к ней физическую силу и изнасиловал.

Суд счел вину Семенова доказанной и приговорил его к восьми годам тюрьмы. Родственники и друзья молодого человека отказались верить в справедливость приговора. После «Пусть говорят» у них набралось много сторонников. В интернете появилось множество оскорбительных мемов с Шурыгиной, сообществ в поддержку Семенова, а ее семье регулярно поступают угрозы.