Мать Шурыгиной набросилась с оскорблениями на Малахова

Поездка Андрея Малахова в колонию к насильнику Дианы Шурыгиной вызвала волну неодобрения не только у тех, кто поддерживает последнюю, но и у мамы девушки. Наталья Шурыгина разместила разъяренный пост на своей странице в социальной сети и обвинила ведущего в двуличности и "хайпожерстве".

Мать скандально известной девушки из Ульяновская подчеркнула, что Малахов ради денег ищет себе трендовые темы, поэтому и взялся с такой легкостью за раскрутку Сергея Семенова , и назвала Андрея "двуличной свиньей". Нервы сдают не только у родительницы проблемной дочери, но и у самой Дианы. Девушка записала видео из машины, где, выдавливая скупую слезу, благодарит всех тех, кто, несмотря ни на что, продолжает поддерживать ее.

"Мне сейчас очень нелегко. Все так навалилось, но я стараюсь держаться. Я хочу сказать огромное спасибо за вашу поддержку. Это действительно спасает, когда ты плохо видишь выход из какой-либо ситуации. Я не знаю, что бы делала без вас. Я ценю эту поддержку, хотя редко говорю вам об этом. Мне просто некогда. Когда я читаю приятные слова в свой адрес, то у меня наворачиваются слезы. Я вас очень люблю", – шмыгая носом, сказала девушка.

Интересно, что в апреле этого года Шурыгина оказалась в больнице, да не в простой, а для душевнобольных людей. На обращении к врачам настояла мать Дианы. По словам женщины, у дочери было крайне нестабильное психическое состояние. Девушка прошла обследование у невролога и психиатра, ей назначили лечение на два месяца. Пользователи Интернета предположили, что все дело в дурной славе, которая обрушилась на юную особу после выпусков программы "Пусть говорят". Вот и сейчас поклонники обеспокоены слезами Дианы и уверяют ее, что в их лице изнасилованная дважды девушка всегда найдет утешение.