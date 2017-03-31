Никита Джигурда встретился с детьми

Актер Никита Джигурда после лишения гражданства ДНР и изгнания долгое время не выходил на связь. Как стало известно сегодня, эпатажный артист решил посвятить себя детям.

Помирившись с Мариной Анисиной и фактически спася отношения с ней, Никита получил доступ к детям, рожденным в браке с фигуристкой.

В своем микроблоге Никита опубликовал фотографии с Миком-Анджелем-Кристом и Эвой-Владой, сделанные во время прогулки. И, суди по комментарию актера к фото, ему надоело шокировать публику: "Мы совершенствуя себя,совершенствуем БОГА.Мне не в КАЙФ воевать,я лучше МИР свой любЯ,покажу, как дорогА БОГУЛюбвИ дорОга!"