Брат Никиты Джигурды раскрыл страшную тайну его прошлого

Один из самых скандальных ньюсмейкеров последнего времени Никита Джигурда , который признался, что перенес на днях микроинсульт, стал героем новой непростой истории. В эксклюзивном интервью журналу «Коллекция Караван Историй» брат актера и шоумена Сергей Джигурда раскрыл уникальные подробности из прошлого Никиты Борисовича. Стало известно, что у него с детства были большие проблемы с психикой: уже много лет назад Никиту Джигурду отправили в «психушку».

«Никита опять давил на маму, отчим попытался за нее заступиться, — рассказал Сергей Джигурда. — Брат оттолкнул его — тот, как пушинка, отлетел в сторону. Надо сказать, Никита грамотно скандалил: старался не орать, чтобы соседи не вызвали милицию. Дело принимало серьезный оборот. Его надо было как-­то остановить. И тогда я сказал маме: «Выход один. В следующий раз вызывай бригаду из «психушки». Никита сейчас любит рассказывать, что лежал в психбольнице, то ли пытаясь откосить от армии, то ли за свою антисоветскую деятельность. Пусть эта легенда будет на его совести. Брата туда сдали родители».

Кроме того, Сергей Джигурда считает, что его брата Никиту надо лечить от наркозависимости.

«Я уверен: если бы не наркотики, Анисина с братом не развелась бы , — говорит он. — Ему нужна помощь, это совершенно точно. И мы все пытались ему помочь, только он помощь нашу отвергает. В его жизни всегда было много игры, но на этот раз Никита заигрался».