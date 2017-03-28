Коллега Носкова объяснил причину инсульта

Певец Александр Иванов , известный под псевдонимом Ivan, высказался по поводу заболевания своего коллеги по цеху Николая Носкова . Белорусский исполнитель считает, что артист работал буквально на износ.

Ivan очень огорчился, узнав о том, что Носков попал в больницу. "Мы с Николаем довольно много репетировали к его юбилейному концерту. Видимо, волновался перед таким ответственным мероприятием, много работал. Но в принципе, он никогда ни на что не жаловался. Конечно, я за него очень переживаю", – рассказал певец корреспонденту Dni.Ru.

Александр предположил, что стремление коллеги по цеху к совершенству сыграло с ним злую шутку. "Знаете, у него в характере трудоголизм, перфекционизм. Может быть, именно это его и подвело. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления. Такие люди, как он, должны еще долго радовать зрителей своим творчеством", – поделился Ivan.

Напомним, Николай Носков был доставлен в частный госпиталь в ночь на 27 марта. Судя по симптомам, у Носкова случился ишемический спинальный инсульт – остро возникшее омертвление участка ткани спинного мозга вследствие прекращения его кровоснабжения.

Позже состояние исполнителя ухудшилось, и медики подключили его к аппарату жизнеобеспечения. Сейчас Николай находится в реанимации, его наблюдают лучшие реаниматологи госпиталя.

Ранее врач-невролог высшей категории Научно-диагностического центра клинической психиатрии рассказал, что причины заболевания могут быть самые разные. "Это возраст (а Носкову уже 61 год. – Прим. ред.), уровень холестерина в крови, неконтролируемое артериальное давление", – отметил специалист.