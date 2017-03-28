Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Коллега Носкова объяснил причину инсульта
Певец Александр Иванов, известный под псевдонимом Ivan, высказался по поводу заболевания своего коллеги по цеху Николая Носкова. Белорусский исполнитель считает, что артист работал буквально на износ.
Ivan очень огорчился, узнав о том, что Носков попал в больницу. "Мы с Николаем довольно много репетировали к его юбилейному концерту. Видимо, волновался перед таким ответственным мероприятием, много работал. Но в принципе, он никогда ни на что не жаловался. Конечно, я за него очень переживаю", – рассказал певец корреспонденту Dni.Ru.
Александр предположил, что стремление коллеги по цеху к совершенству сыграло с ним злую шутку. "Знаете, у него в характере трудоголизм, перфекционизм. Может быть, именно это его и подвело. Хочется пожелать ему скорейшего выздоровления. Такие люди, как он, должны еще долго радовать зрителей своим творчеством", – поделился Ivan.
Напомним, Николай Носков был доставлен в частный госпиталь в ночь на 27 марта. Судя по симптомам, у Носкова случился ишемический спинальный инсульт – остро возникшее омертвление участка ткани спинного мозга вследствие прекращения его кровоснабжения.
Позже состояние исполнителя ухудшилось, и медики подключили его к аппарату жизнеобеспечения. Сейчас Николай находится в реанимации, его наблюдают лучшие реаниматологи госпиталя.
Ранее врач-невролог высшей категории Научно-диагностического центра клинической психиатрии рассказал, что причины заболевания могут быть самые разные. "Это возраст (а Носкову уже 61 год. – Прим. ред.), уровень холестерина в крови, неконтролируемое артериальное давление", – отметил специалист.
Оставить комментарий