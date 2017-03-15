Молода и прекрасна: новый снимок 51-летней Синди Кроуфорд поразил поклонников

Синди Кроуфорд прослыла секс-символом 90-х и считалась самой востребованной моделью того времени. Но, кажется, над ней не властно время: недавно 51-летняя звезда доказала, что еще может дать фору любой старлетке.

That @MeaningfulBeauty glow. Photo by @SimonUptonPics. #repost Публикация от Cindy Crawford (@cindycrawford) Мар 15 2017 в 12:55 PDT

Синди поделилась с поклонниками новым снимком, на котором изображена в ярко-красном платье и вполоборота смотрит в камеру. Кажется, ничего необычного, но на фото модель буквально излучает молодость, счастье и легкость. Стоит ли говорить, что подписчики пришли в полный восторг от снимка? По их мнению, Синди выглядит идеально и может до сих пор выходить на подиум, тем более фигура ей позволяет (все помнят недавний снимок в бикини?).

Однако сама Синди не раз признавалась, что не гонится за молодостью. По ее словам, она научилась принимать свой возраст и недостатки во внешности. Так, Кроуфорд без стыда рассказала, что у нее есть целлюлит, которого она не стесняется, и призналась, что вряд ли будет пользоваться «уколами красоты».