Малышеву обвинили в пиаре на Самойловой

На своей официальной страничке в социальной сети Instagram врач, ведущая популярных телевизионных программ "Здоровье" и "Жить здорово!" Елена Малышева опубликовала короткое видео, на котором запечатлена популярная певица, представительница России на конкурсе "Евровидение" Юлия Самойлова. "Сегодня мы начали обследование Юлии Самойловой. Мечтаю о чуде!" – сообщила Малышева.

Подписчики немедленно отреагировали на сообщение. Большинство фанатов буквально молятся о здоровье исполнительницы. "Господи, помоги Юле!", "Дай Бог, что бы хоть что-то получилось!!! Юлечке здоровья!", "Дай Бог, чтобы чудо произошло!", "Помощи Божьей этой красивой, талантливой и невероятно сильной девушке!", "Господи дай ей силы!", "Дай Бог, чтобы была возможность помочь Юлии. Будем ждать новостей)", – написали неравнодушные подписчики.

Однако нашлись пользователи соцсети, которые решили, что действия Елены Малышевой лишь пиар. "это выглядит как пиар ход. Лучше вы киньте клич и денег соберите на лечение в США", "ПИАР СПЛОШНОЙ! Не смешите! Дайте денег и отправьте в США..", "Дожили... уже пиарится на бедной Самойловой..." – написали негативно настроенные поклонники.

Сегодня мы начали обследование Юлии Самойловой. Мечтаю о чуде! #malyshevalive #юлиясамойлова#еленамалышева #1tv #первыйканал Публикация от Елена Малышева (@malysheva.live) Мар 27 2017 в 10:42 PDT

Между тем не одна Елена Малышева хочет помочь Юлии Самойловой. Петиция российской модели и общественного деятеля, благотворителя Натальи Водяновой в поддержку певицы набрала более 40 тысяч подписей. "По правилам "Евровидения" страна, принимающая конкурс, должна обеспечить всем участникам возможность получить въездную визу на весь период проведения мероприятия. Получается, что отказ Юлии Самойловой во въезде на территорию Украины нарушает правила конкурса, а самое главное, ее права как музыканта и личности", – говорится в тексте петиции.

Напомним, решение запретить Юлии Самойловой въезд на территорию Украины приняла в Службе безопасности страны в середине марта. В ведомстве пошли на этот шаг из-за того, что российская певица побывала с концертом в Крыму, который Киев считает своей территорией.