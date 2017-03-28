Избитая жена хоккеиста Войнова родила ему сына

В семье хоккеиста санкт-петербургского СКА Вячеслава Войнова произошло пополнение. Об этом сообщает kp.ru.

Супруга игрока Марта родила сына, которого назвали Романом.

Пара сыграла свадьбу в июне 2016 года.

27-летний уроженец Челябинска выступает за СКА с 2015 года после возвращения из клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ). «Лос-Анджелес Кингз».

В 2015 году Войнов был приговорен к 90 дням тюрьмы по обвинению в домашнем насилии над будущей супругой.

В декабре 2014 года года окружной прокурор города Редондо-Бич (штат Калифорния, США) по итогам доследования выдвинул против россиянина обвинения в нанесении тяжких телесных повреждений У женщины были зафиксированы травмы щеки, шеи и брови, но сама она заявляла, что получила их случайно.