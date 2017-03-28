Николай Носков доставлен в больницу в тяжёлом состоянии

Певец Николай Носков госпитализирован в госпиталь "Лапино" в Московской области в тяжелом состоянии, сообщает Life

По данным издания, у артиста диагностировали инсульт.

Николай Носков – советский и российский певец и композитор. Пятикратный обладатель премий «Золотой граммофон». С 1987-го до начала 1990-х выступал с группой «Парк Горького». В 1993 году начал сольную карьеру. Самые известные хиты Носкова — «Moscow Calling», «Дай мне шанс», «Это здорово», «Паранойя», «Я тебя люблю» и «На меньшее я не согласен». В 2017 году Носков планирует выпустить новый альбом, который, по его словам, должен стать «рок-н-рольным».

В 2008 году певец отменил серию концертов, объяснив это состоянием здоровья. Сообщалось, что он потерял слух из-за серьезной простуды.