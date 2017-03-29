Леди в черном: солистка ВИА Гры похвасталась снимком в откровенном наряде

Солистка группы ВИА Гра Эрика Герцег, которая любит демонстрировать своим подписчикам в социальных сетях фотоснимки своей прекрасной фигурой, выложила очередной откровенный снимок.

На нем артистка предстала перед поклонниками в черном соблазнительном платье, которое слегка приоткрывает ее интимные части тела.

Сама певица подписала фотоснимок: "Женщина в черном". Поклонники оценили проникновенный взгляд артистки, отметив, что этот образ очень идет ей.