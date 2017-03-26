Анфиса Чехова ответила на оскорбление Познера
Однажды Познер, в одном интервью, сказал, что не считает меня талантливой и профессиональной личностью. Услышать такие слова от телевизионного мэтра было неприятно, особенно учитывая, что он не знает меня лично. В такой ситуации, когда кто-то авторитетный не признает твоих талантов, и результаты твоего труда кажутся ему сомнительными, есть несколько вариантов: 1) посмотреть на себя его глазами, усомниться в себе и подорвать свою самооценку на мине его жёсткой критики. 2) Обидеться, оскорбиться, возненавидеть человека, усомнившегося в твоих достоинствах, броситься отчаянно защищаться, или доказывать обратное! И есть третий путь, по которому пошла я: Позволить человеку ошибаться! Согласиться с тем, что он не обязан видеть тебя с лучшей стороны, не обязан вообще углубляться и узнавать тебя, не обязан любить, восхищаться и вообще что-то хорошее видеть в тебе! Он имеет право смотреть на тебя любыми глазами и судить о тебе через свою собственную призму или фильтр. И его мнение никак не умаляет свойств твоей уникальной личности! Захотелось написать вам об этом, что бы поддержать тех, в кого кто-то, очень значимый для них самих или окружающих, не верит! Возможно, когда-то у него будет возможность изменить своё мнение, а, возможно, до конца дней своих, он будет думать о вас так.... НО...Дайте возможность ему ошибаться! Никто и никогда не сможет дать объективную оценку вашего таланта! Все окружающие смотрят на нас через себя! И осуждают в нас то, что не могут позволить самому себе! Главное мерило ваших талантов, это то, что кого-то они делают счастливей! Даже, если этот кто-то всего лишь Вы сам! #анфисинымысли
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