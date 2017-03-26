Анфиса Чехова ответила на оскорбление Познера

— Услышать такие слова от телевизионного мэтра было обидно, особенно учитывая, что он не знает меня лично. В такой ситуации, когда кто-то авторитетный не признает твоих талантов, и результаты твоего труда кажутся ему сомнительными, есть несколько вариантов: либо посмотреть на себя его глазами, усомниться в себе и подорвать свою самооценку на мине его жесткой критики, либо обидеться, оскорбиться, возненавидеть человека, усомнившегося в твоих достоинствах, броситься отчаянно защищаться, или доказывать обратное. Но есть третий путь, по которому пошла я, — позволить человеку ошибаться. Согласиться с тем, что он не обязан видеть тебя с лучшей стороны, не обязан вообще углубляться и узнавать тебя, не обязан любить, восхищаться и вообще что-то хорошее видеть в тебе, — заявила Анфиса.

Звезда уверена, что Владимир Познер, как и любой другой человек, имеет право смотреть на нее любыми глазами и судить о ней через свою собственную призму или фильтр. Но при этом его мнение никак не умаляет ее профессиональных качеств, в которых она лично не сомневается.