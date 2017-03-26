Максакова даст в Киеве концерт украинской песни

Дениса Вороненкова Вдова убитого в центре Киева бывшего депутата Госдумы Мария Максакова запланировала дать концерт украинской песни 31 марта, об этом сообщает ФАН. Билеты на мероприятие уже можно приобрести в театральных кассах Киева.

По информации источника агентства, мероприятие Марии Максаковой запланировано на 31 марта, это будет концерт украинской песни, и отменять в связи его в связи с трагическими событиями певица не будет.

Бывший российский парламентарий Денис Вороненков был убит в центре Киева. У входа в отель «Премьер-палас» киллер в упор расстрелял политика из пистолета, а позже сам скончался в больнице от пули охранника Вороненкова. Позже стало известно, что убийца – 28-летний гражданин Украины и ранее служил в Нацгвардии страны.