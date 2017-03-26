Кто мог бы стать Первой леди США вместо Мелании Трамп? Ты удивишься!

Дональд и Мелания Трамп сыграли пышную свадьбу в 2005-м году. Но на месте словенской модели могла оказаться другая – и не кто-то там, а известная британская актриса Эмма Томпсон . Оказывается, еще в девяностых Трамп предлагал ей стать его любовницей.

Томпсон рассказала, что Трамп заинтересовался ей во время съемок в фильме «Основные цвета» - сюжет картины строится (по иронии судьбы) вокруг политической борьбы за кресло президента США. Трамп тогда даже не думал становиться президентом, но вот ловеласом был всегда.

Томпсон и Траволта в фильме «Основные цвета»

«Я снималась в одном фильме с Джоном Траволтой в Голливуде, а незадолго до этого развелась и вышла из декрета. Однажды зазвонил телефон в моем трейлере, - до этого такого не случалось, и я даже немного испугалась. Все равно что лось бы вошел в мой трейлер. Поднимаю трубку. «Привет, это Дональд Трамп» - говорит человек. «Да? Чем могу быть полезна?» - «Я подумал... не могу ли я предложить вам поселиться в Trump Towers? Вы можете комфортно расположиться в башнях. Может быть, мы могли бы как-нибудь поужинать. Я думаю, нам будет очень хорошо...» - пересказала Томпсон их довольно странный разговор. Дональд и Мелания Трамп

Эмма ответила «Я вам перезвоню»и и, естественно, не перезвонила. . «Возможно, надо было думать лучше», - со смехом подытожила актриса рассказ. Кто знает, если бы Эмма все-таки согласилась тогда на встречу с Трампом, именно ее бы сейчас называли Первой леди.