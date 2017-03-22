Ляйсан Утяшева откровенно рассказала о предательстве

Сейчас Ляйсан Утяшева – счастливая мама и жена, но так было не всегда. Неоднократно спортсменка признавалась, что ей приходилось сталкиваться с предательством со стороны близких людей.

Ляйсан уверена, что рождение детей полностью перевернуло ее жизнь и даже помогло забыть обо всех потерях и разочарованиях, которые были в прошлом. Недавно гимнастка откровенно рассказала о предательстве в интервью Peopletalk.ru: «Когда я занималась спортом, было много боли и предательств… Но с появлением деток все встало на свои места – ты сам становишься ребенком, и у тебя есть шанс начать все сначала. Главное, воспользоваться этим!.. Я уверена, что у каждого человека в жизни был сложный период, были и есть комплексы, но мы все тихонько над собой работаем, стараемся расти каждый день. Важно в любой ситуации не заигрываться в драматическую роль и выходить из образа жертвы, принимать, прощать, любить».

Напомним, что Ляйсан Утяшева и Павел Воля поженились в 2012 году. Через год родился сын Роберт, а еще через два года на свет появилась София.