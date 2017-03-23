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Рынска обвинила в смерти Вороненкова Максакову
Обозреватель Божена Рынска назвала Марию Максакову «Бедоносицей». Блогер обвинила супругу убитого экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова в смерти мужа. Об этом Рынска написала в одном из комментариев в своем аккаунте в Facebook.
«Ее же подруги называли Маша Бедоносица.... Вот семейная динамика. Прямо просится в расстановку. […]Есть определённая динамика семейная. Отсюда и появляются трижды вдовы. Если женщина ранняя вдова очень часто она вдова опять и опять. Так бывает», - написала в комментариях в Facebook Рынска.
Рынска добавила, что бывшие мужья Максаковой также были убиты или имели криминальное прошлое. Вероятно, публицист намекает на вора в законе Владимира Тюрина по кличке Тюрик, он был арестован по ходатайству Интерпола. Он вышел из тюрьмы в 2012 году. Максакова и Тюрин воспитывают двоих детей – сына Илью и дочь Людмилу. Кроме того, известно, что гражданским супругом оперной певицы был ювелир Джамиля Алиев. О его судьбе информации в открытых источниках нет.
Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта. Власти Украины обвинили в преступлении Кремль. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг все обвинения. В России на Вороненкова заведено уголовное дело по обвинению в рейдерском захвате здания. В конце 2016 года Максакова вместе с супругом переехала жить на Украину. Ранее Максакову исключили из партии «Единая Россия», так как у нее обнаружили гражданство Германии.
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