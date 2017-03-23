Рынска обвинила в смерти Вороненкова Максакову

«Ее же подруги называли Маша Бедоносица.... Вот семейная динамика. Прямо просится в расстановку. […]Есть определённая динамика семейная. Отсюда и появляются трижды вдовы. Если женщина ранняя вдова очень часто она вдова опять и опять. Так бывает», - написала в комментариях в Facebook Рынска.

Рынска добавила, что бывшие мужья Максаковой также были убиты или имели криминальное прошлое. Вероятно, публицист намекает на вора в законе Владимира Тюрина по кличке Тюрик, он был арестован по ходатайству Интерпола . Он вышел из тюрьмы в 2012 году. Максакова и Тюрин воспитывают двоих детей – сына Илью и дочь Людмилу. Кроме того, известно, что гражданским супругом оперной певицы был ювелир Джамиля Алиев. О его судьбе информации в открытых источниках нет.