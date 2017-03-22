Маше Малиновской поставили неутешительный диагноз

В последнее время Маша Малиновская редко появляется на отечественном телевидении. Все свое время сексапильная блондинка отдает диджеингу. Малиновская колесит по городам и весям, развлекая молодежь своими зажигательными сетами. Так, на днях Маша побывала в Одессе. Однако путешествие в южный город завершилось для Малиновской нерадостно. Девушка оказалась в кабинете врача.

О своем неутешительном диагнозе Малиновская поведала на страничке в социальной сети Instagram. Маша опубликовала пару фотографий из кабинета травматолога. "Угадайте куда я еду с таким радужным настроЕниеи гордясь, собой как артистом. После своего феерическо, наикрутейшего выступления в любимой Одессе, у своих драгоценных друзей?" – для начала заинтриговала фанатов Малиновская.

Долго мучить подписчиков Маша не стала. "Отправилась я с таким настроением бодрым вот в такое сказочное место! Ну а Шо? Работаю буквально наизнос. Нежалея "живота" своего.Так танцевала за пультом, что порвала связки. Итог: гипс и три недели пастельного режима.)🤔🙆🙆🙆✌" – сообщила Маша.

Многочисленные подписчики немедленно отреагировали на новость. "Манюнь, береги себя, храни тебя Бог😇😇😇😘", "Выздоравливайте скорее)", "Че то мало ,связки по 3 месяца лечат и то мало", "Плохой знак , что связки рвутся .. куша , пожалуйста , как следует ... ты же такая классная ... 😊❤️", – пожелали скорейшего выздоровления Малиновской фанаты.

Отметим, что Маша зарабатывает на жизнь не только диджей-сетами. Ранее в своем Instagram Малиновская объявила о распродаже. Подписчики обрадовались неожиданной распродаже. А кое-кто посоветовал блондинке раздать ненужные вещи. Однако не все позитивно отнеслись к такому предложению. Подписчики отметили, что ведущей не по статусу торговать через интернет. Тогда Малиновская призналась, что ей приходится сложно, ведь она мать-одиночка.