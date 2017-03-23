«Король Instargam» захотел провести бой в ММА

Американский миллионер Дэн Билзерян , которого называют «Королем Instagram», заявил о намерении провести бой по правилам смешанных единоборств. Его слова приводит MMAjunkie.

«Я хотел бы провести бой в ММА. Мне будет 37 лет в этом году, поэтому я должен это сделать в ближайшее время. Мне нужно провести действительно хороший тренировочный лагерь. Я не хочу быть плохо готовым, я никогда ничего не делаю спустя рукава. Сейчас я взял паузу от сумасшедших вечеринок, так что пришло время для боя», — сказал Билзерян.

Имя возможного соперника Билзеряна не называется.

Дэн Билзерян — звезда социальных сетей, известный как «король Instagram». Он игрок в покер, а также занимается венчурными инвестициями. Американец армянского происхождения заявляет, что заработал свое состояние на азартных играх.