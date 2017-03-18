Виктория Боня: «Я уже без пяти минут замужем»

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2», модель, ведущая и светская львица Виктория Боня в начале 2017 года рассталась с гражданским мужем, миллионером из Монако Алексом Смерфитом. Но не успели поклонники пары как следует попереживать за бывших влюбленных, как молодая женщина уже заявила о новом романе.

В одном из недавних прямых эфиров в Instagram Боня, отвечая на вопрос подписчицы, призналась:

«Я уже без пяти минут замужем, какая печаль? Да, я снова влюблена. Влюблена в такого мужчину, что вы даже себе не представляете, такой мудрости. Я просто люблю его мозги. Я очень люблю людей с мозгами», — заявила она.

Кого выбрала Виктория в новые спутники жизни, пока остается только догадываться.

Truly happy to be here with my daughter... she is in love with this city 😍 #LosAngeles #California Мое настоящее счастье)) Анджелина без ума от этого города, как и я 😍 Публикация от Victoria Bonya ♐️ (@victoriabonya) Мар 18 2017 в 4:40 PDT

Напомним, что от Смерфита у российской знаменитости есть дочь Анджелина. На днях ей исполнилось 5 лет. День рождения наследницы Боня отметила в Лос-Анджелесе вместе с малышкой и, по-видимому, новым бойфрендом.