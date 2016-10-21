Интернет в шоке: дочь Волочковой берет с нее пример

11-летняя Ариадна, дочь Анастасии Волочковой , завела видеоблог, в котором во всем копирует маму. Свой дневник в Интернете девочка начала вести совсем недавно, и подписчиков пока совсем мало: чуть больше 100 человек.

Поклонники замечают поразительное сходство социальных страниц мамы и дочки: они обе публикуют фотографии отелей, в которых отдыхают, снимки оригинальных нарядов и машин.

Правда, Ариадне пока не хватает красноречия, как ее маме, а в целом, подрастает отличная смена.

Мы не похожи.😊 #волочкова #ариадна Публикация от Привет! Я Ася.🎵🐼 (@ariadna_volochkova) Окт 21 2016 в 11:20 PDT

Анастасия Волочкова не возражает, если ее дочь станет не певицей и не танцовщицей, а знаменитой блогершей. Лишь бы Ариадна была счастлива и это приносило доход.

«Я не против, потому что Арише хватает самой соображения, — говорит балерина. — Она не лезет на какие-то ненужные сайты, больше времени она уделяет музыке, творчеству, танцам».

Анастасию Волочкову по праву можно назвать одной из самых эпатажных знаменитостей в нашем шоу-бизнесе. Фотографии, на которых она обнаженная загорает на берегу моря, не посмотрел только ленивый. Но вот снять видео-обращение к своим поклонникам абсолютно голой – такого еще не было. Единственным элементом одежды на ней были красные угги, а пикантные места скандальная звезда без комплексов прикрыла пихтовым веником. В таком виде Волочкова решила рассказать о своей любви к зиме и русской бане, а также призвать пользователей Сети следовать ее примеру. Более того, в руках Волочкова еще держала большую сосульку. Что означал это «жезл», так и осталось для всех загадкой.