Мать Шурыгиной о тяжелом состоянии дочери

Вот уже больше месяца не утихает скандал вокруг 17-летней Дианы Шурыгиной , заявившей, что ее изнасиловал знакомый на вечеринке. Мать девушки, популярность которой растет с каждым днем, откровенно рассказала о том, в какой сложной ситуации оказалась их семья, и как подросток зарабатывает на жизнь.

По словам Натальи Шурыгиной, Диана вовсе не купается в деньгах из-за популярности, а информацию о поиске персонального менеджера она и вовсе опровергла. "Диане поступают коммерческие предложения, но всерьез мы пока ни одно из них не рассматриваем. Это участие в рекламе. Еще Диану ждет роль в фильме режиссера Егора Шилова . Были даже звонки от каких-то телеканалов, дочери предлагали стать телеведущей", – цитирует женщину сайт "Комсомольская правда".

При этом, Наталья подчеркнула, что сейчас ее дочери вовсе не до всех тих предложений. "Она находится в тяжелейшем психо-эмоциональном состоянии. Ей нужно прийти в себя. Поймите правильно", – говорит Наталья.

По словам матери Дианы, свалившаяся им на голову популярность разрушила покой в их семье. "Мы оказались вне любимого города, в гостиничном номере. Да еще и под прицелом соцсетей и журналистов", – сетует она.

Наталья считает, что самое главное сейчас – обеспечить дочерям образование. Женщина заявила, что Диана хочет учиться на журналиста, однако прежде чем поступать. ей необходимо привести свое эмоциональное состояние в норму. "Все, что сейчас нужно Диане, это спокойная, семейная обстановка", – добавила она.

Наталья также рассказала, что вести свой блог Диане бесплатно помогает знакомый парень. "Сейчас ей важно не замкнуться на своей депрессии, а общаться с людьми хотя бы и через видеообращения", – сказала она.

Напомним, 17-летняя Диана Шурыгина прославилась на всю страну после участия в программе "Пусть говорят". На телешоу жительница Ульяновска заявила, что в прошлом году, во время вечеринки, ее изнасиловал 21-летний Сергей Семенов . Суд признал молодого человека виновным и осудил на восемь лет. Позже срок был сокращен до трех лет.

Большинство россиян не поверили, что Семенов виновен, и обрушились с критикой на девушку. По мнению телезрителей, для жертвы изнасилования Диана слишком расковано себя ведет.