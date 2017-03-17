«Я сдулась!»: Алла Пугачева рассказала о своем резком похудении

Алла Пугачева заявила, что «сдулась» благодаря «хорошим таблеткам». Такое заявление певица сделала, отвечая на вопрос журналиста о своей хорошей фигуре. Слова Пугачевой прозвучали в эксклюзивном интервью программы «Пятница! News»

«В Израиле мне подобрали хорошие таблетки, вылечили диабет, и я сдулась», – заявила Пугачева.

Свое заявление певица сделала на презентации собственной коллекции обуви. Примадонна вышла к публике в сопровождении своего мужа Максима Галкина . 67-летняя певица была в ярком наряде, подчеркивающем стройную фигуру. Кроме того, Пугачева выразила свое мнение относительно участия в «Евровидении-2017» российской представительницы Юлии Самойловой

«Я знаю Юлю и знаю её мечту выступить на «Евровидении». У нее одна радость в жизни - это муж и творчество», – заявила Пугачева.