Главное сейчас
Главные события у вас в почте
«Я сдулась!»: Алла Пугачева рассказала о своем резком похудении
Алла Пугачева заявила, что «сдулась» благодаря «хорошим таблеткам». Такое заявление певица сделала, отвечая на вопрос журналиста о своей хорошей фигуре. Слова Пугачевой прозвучали в эксклюзивном интервью программы «Пятница! News».
«В Израиле мне подобрали хорошие таблетки, вылечили диабет, и я сдулась», – заявила Пугачева.
Свое заявление певица сделала на презентации собственной коллекции обуви. Примадонна вышла к публике в сопровождении своего мужа Максима Галкина. 67-летняя певица была в ярком наряде, подчеркивающем стройную фигуру. Кроме того, Пугачева выразила свое мнение относительно участия в «Евровидении-2017» российской представительницы Юлии Самойловой.
«Я знаю Юлю и знаю её мечту выступить на «Евровидении». У нее одна радость в жизни - это муж и творчество», – заявила Пугачева.
Презентация коллекции обуви состоялась 14 марта в отеле Four Seasons Hotel Moscow. Мероприятие посетили дизайнер Алена Ахмадуллина, модный эксперт Эвелина Хромченко, телеведущие Регина Тодоренко и Елена Летучая. Юлия Самойлова должна выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Девушка с детства передвигается в инвалидном кресле и имеет I группу инвалидности. Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.
Оставить комментарий
Последние новости
-
ТК «Звезда»
-
РЕН ТВ
-
Russianshowbiz.info