Максим Галкин рассказал о своей зависимости

Азарт легко овладевает юмористом, и он тут же вовлекается в какую-либо игру. Впрочем, пока есть предложения с телевидения, ему удается избежать походов в казино.

— Я даже когда в «Угадай мелодию» играл у Валдиса Пельша , вошел в такой азарт, что уже прямо все мелодии хотел отгадать, — рассказал Максим.

В остальном телеведущий считает, что у него больше нет вредных привычек. Разве что в алкоголе в дружеской компании он никогда себе не отказывает.