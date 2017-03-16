Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Максим Галкин рассказал о своей зависимости
Шоумен Максим Галкин признался, что является игроманом.
Азарт легко овладевает юмористом, и он тут же вовлекается в какую-либо игру. Впрочем, пока есть предложения с телевидения, ему удается избежать походов в казино.
— Я даже когда в «Угадай мелодию» играл у Валдиса Пельша, вошел в такой азарт, что уже прямо все мелодии хотел отгадать, — рассказал Максим.
В остальном телеведущий считает, что у него больше нет вредных привычек. Разве что в алкоголе в дружеской компании он никогда себе не отказывает.
Оставить комментарий