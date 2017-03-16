Ирина Шейк превратилась в джентльмена на пикантном фото

Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в социальной сети Instagram необычную фотографию, на которой она предстает перед поклонниками в неожиданном образе.

Девушка предпочла облачиться в пиджак и туфли, не забыв при этом про шляпу. Полуобнаженное фото выболено в черно-белых тонах и моментально привлекло внимание пользователей Сети нестандартым выбором одежды.