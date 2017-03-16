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Ирина Шейк превратилась в джентльмена на пикантном фото
Российская супермодель Ирина Шейк опубликовала в социальной сети Instagram необычную фотографию, на которой она предстает перед поклонниками в неожиданном образе.
Девушка предпочла облачиться в пиджак и туфли, не забыв при этом про шляпу. Полуобнаженное фото выболено в черно-белых тонах и моментально привлекло внимание пользователей Сети нестандартым выбором одежды.
Напомним, 14 марта в ряде зарубежных СМИ появилась информация, что роман Шейк с актером Брэдли Купером может подойти к концу. При этом другие порталы тут же опровергли информацию.
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