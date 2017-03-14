Захарченко лишил Джигурду гражданства ДНР

Ранее актер сообщал, что глава Народного совета ДНР Денис Пушилин поддержал его кандидатуру на участие в «Евровидении». Позже стало известно, что это ошибочная информация. Паспорт самопровозглашенной республики Джигурда получил 9 марта. В одном из интервью актер заявил, что решил стать гражданином ДНР, так как «его оружие муза, она не может молчать, когда убивают невинных людей».

«Я сын Украины — настоящей, где не ставят людей на колени, чтобы они кричали «Слава Украине!» Я знаю, что Донецк, Донбасс — это душа Украины, которую стали распинать. Я за то, чтобы здесь был мир. Чтобы эта душа, распятая, воскресла», — заявил Джигурда.

18 февраля Россия признала паспорта и другие документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства властями ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение было принято из гуманитарных соображений.