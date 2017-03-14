Главное сейчас
-
Следующие 48 часов могут навсегда изменить мир
-
«Вы не на сельском сходе»: Володин напомнил Ткачеву, кто источник власти в РФ
-
«Управляемое крушение» Ту-154, от чего не уберегли Медведева и другие события дня
-
Рассказ о необычном наследстве шокировал интернет
-
Радикалы захватили и разграбили поезд в Донбассе
Главные события у вас в почте
Захарченко лишил Джигурду гражданства ДНР
Артиста Никиту Джигурду лишили гражданства самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР). Соответствующее распоряжение подписал глава республики Александр Захарченко. Об этом сообщает портал LIFE.
Ранее актер сообщал, что глава Народного совета ДНР Денис Пушилин поддержал его кандидатуру на участие в «Евровидении». Позже стало известно, что это ошибочная информация. Паспорт самопровозглашенной республики Джигурда получил 9 марта. В одном из интервью актер заявил, что решил стать гражданином ДНР, так как «его оружие муза, она не может молчать, когда убивают невинных людей».
«Я сын Украины — настоящей, где не ставят людей на колени, чтобы они кричали «Слава Украине!» Я знаю, что Донецк, Донбасс — это душа Украины, которую стали распинать. Я за то, чтобы здесь был мир. Чтобы эта душа, распятая, воскресла», — заявил Джигурда.
18 февраля Россия признала паспорта и другие документы, выданные гражданам Украины и лицам без гражданства властями ДНР и самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР). По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, решение было принято из гуманитарных соображений.
Оставить комментарий