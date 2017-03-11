СМИ назвали причину гибели сына Андрея Разина

16-летний Александр умер от сердечного приступа 10 марта.

Экс-солист и продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин подтвердил, что его сын скончался. «Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля», – написал Разин в Instagram.

Последнее фото с моим сыном. Царствие небесное Сашуля. Публикация от Андрей Разин "Ласковый Май" (@razin_andrei_lm) Мар 11 2017 в 8:44 PST

Юноше стало плохо с сердцем на улице, около 9 вечера, когда он гулял с девушкой.

Поблизости оказался нейрохирург Алексей Кащеев, он пытался реанимировать Александра. Позже медик написал в соцсети, что «в процессе 20-минутной сердечно-легочной реанимации» ему «удавалось целых два раза восстановить ритм, но каждый раз он срывался», сообщает РИА Новости

Скорая помощь отвезла подростка в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь парня.

Что вызвало приступ, пока неизвестно. Медики планируют сделать вскрытие в понедельник, результаты будут оглашены позже.

Близкие утверждают, что у Александра не было проблем со здоровьем. Он с детства увлекался плаванием и борьбой.

Эксперты говорят, что проблемы с сердцем стали очень распространены среди 16-летних юношей из крупных городов, активно занимающихся спортом.

Детский врач-кардиолог Елена Мурашко рассказала, что зачастую спортивные клубы под видом дорогих витаминов продают анаболики. В результате уровень тестостерона у юношей падает, отчего страдают все внутренние органы. Кроме того, современные подростки не придерживаются строгого распорядка дня и мало спят - всего пять часов.

«Сердечный ритм у них вместо 70 по норме падает до 45. Раньше это было показанием к госпитализации, а теперь врачи просто назначают рекомендации и всё», - рассказала эксперт.

По ее словам, проблемы со здоровьем у юношей также вызывают энергетические напитки.