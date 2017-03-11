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Рамблер/новости

Билан взволновал фанатов странным внешним видом

Билан взволновал фанатов странным внешним видом
Фото:
Певец Дима Билан в своем Instagram опубликовал фотографии, которые расстроили его поклонников. На фото Билан выглядит сильно похудевшим, кроме того, он позирует с гладко выбритой головой. Снимок выложен без подписи, но с хэштегами #питер и #жизнь.

#димабилан #Билан #питер #жизнь

Публикация от bilanofficial (@bilanofficial)

Фолловеры предположили, что их кумир скрывает онкологическое заболевание. «Что не так с Биланом?», «Что за кошмар?? Не пугайте. Вы же ничем не болеете?», -- пишут они. Некоторые даже предлагают певцу помощь: «Дим мы поможем всем миром, только скажи как?» (пунктуация сохранена -- Рамблер/новости).
Недавно Билан признался в проблемах со здоровьем.
«Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем», -- пояснил он, но не уточнил, о каком именно заболевании идет речь.
Позднее появилась информация о том, что артист страдает от грыжи в позвоночнике, требующей оперативного вмешательства.
Того Туркмения Шоу-бизнес
Дима Билан
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