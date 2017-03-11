Билан взволновал фанатов странным внешним видом

Певец Дима Билан в своем Instagram опубликовал фотографии, которые расстроили его поклонников. На фото Билан выглядит сильно похудевшим, кроме того, он позирует с гладко выбритой головой. Снимок выложен без подписи, но с хэштегами #питер и #жизнь.

#димабилан #Билан #питер #жизнь Публикация от bilanofficial (@bilanofficial) Мар 11 2017 в 1:46 PST

Фолловеры предположили, что их кумир скрывает онкологическое заболевание. «Что не так с Биланом?», «Что за кошмар?? Не пугайте. Вы же ничем не болеете?», -- пишут они. Некоторые даже предлагают певцу помощь: «Дим мы поможем всем миром, только скажи как?» (пунктуация сохранена -- Рамблер/новости).

Недавно Билан признался в проблемах со здоровьем.

«Я долго тянул, но пришло время, когда все-таки надо заняться здоровьем», -- пояснил он, но не уточнил, о каком именно заболевании идет речь.

Позднее появилась информация о том, что артист страдает от грыжи в позвоночнике, требующей оперативного вмешательства.