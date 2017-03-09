Ольга Бузова ответила на оскорбления Панайотова

«Он меня то оскорбляет, то на «Евровидение» зовет. Пусть сначала цветы подарит и попросит прощения», - заявила Бузова.

Панайотов ранее заявил, что в России неверно расставлены приоритеты.

«Молодой певец Джейкоб Кольер , которого заметил в инстаграме легендарный Куинси Джонс , получил две статуэтки «Грэмми». Не потому, что папа заплатил, а потому, что действительно очень талантливый! А у нас все чествуют ведущую реалити-шоу, которая вдруг решила запеть», — заявил Панайотов.

Кроме того, музыкант посоветовал Бузовой «ехать на Евровидение в Киев», где ее «все ждут». Свое заявление певец сделал после очередного концерта телеведущей. Также Панайотов заявил, что «нельзя быть непрофессионалом в этом деле», и подчеркнул, что «Оля (Бузова – прим. Рамблер/новости) здесь как имя нарицательное – поющие ведущие, поющие дети богатых родителей, сыновья, жены». Бузова в своем ответе отметила, что «никого не трогает, не оценивает публично» творчество своих коллег. Также артистка напомнила «так называемой «звезде», что не заставляет никого слушать ее песни.