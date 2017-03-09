Летучая вмешалась в скандал с Литвиновой
Я с опозданием, но посмотрела на это нищебродство душ! Ампутант?! Вы серьёзно?! Это на Первом?! То, что я увидела в эфире "Минуты славы" по отношению к Жене Смирнову и Виктории Стариковой, недопустимо!!! И потом мы удивляемся, почему в нашей стране людей с ограниченными возможностями за людей не считают?! Да потому что на Первом их ампутантами называют, унижают, и это норма, и всей стране это с гордостью показывают! Нет, не жалеть я призываю, а относиться как к равным! Посмотрите на этого парня, он талантлив, жизнелюбив и достоин уважения, в отличие от многих сидящих в жюри этого конкурса! СТЫДНО за всех: уважаемых Господ, у которых язык повернулся это вообще произнести, и тех, кто это выпустил в эфир! Я хотела многое написать, меня переполняют эмоции, но я поняла, что негодованием не исправишь ситуацию и только наши добрые сердца должны быть открыты! И поэтому поддержу Женю Смирнова! Ты талантливый, невероятно харизматичный, сильный, твой танец всегда трогает душу! Я восхищаюсь тем, что ты делаешь! Впервые я увидела тебя в другом шоу и от чувственности танца я заплакала. Всегда буду тебе рада и с удовольствием пожала бы руку! Танцуй дальше и будь счастлив! И, конечно, поддержу Викторию Старикову! Талант, и не важно, что именно она исполняла для вас, Господа! То, что делали с этой маленькой 8-ми летней девочкой, было похоже на казнь! Подобная критика должна быть не злой и унижающей, а аккуратной, чтобы не нанести серьезную травму ребёнку! Вика, дорогая, если кто-то тебе прочитает мой пост, не останавливайся на достигнутом, будь сильной и продолжай делать то, что делает тебя счастливой - пой!
Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas)