Летучая вмешалась в скандал с Литвиновой

Литвинова, которая была членом жюри шоу, посоветовала одноногому участнику программы Евгению Смирнову , исполнившему танец, «пристегнуть» конечность, чтобы не эксплуатировать тему инвалидности. Когда другой член жюри – Владимир Познер – высказался против участия Смирнова в программе, Литвинова сказала, что трудное положение «людей-ампутантов» в России — главная причина, по которой молодой человек должен остаться в проекте. «А может быть, вам пристегнуть вторую. Она же может не так очевидно отсутствовать. Чтобы не эксплуатировать эту тему», - предложила она.

Конкурсант ответил, что не эксплуатировал инвалидность, всегда танцевал свободно и не использовал приемы, подчеркивающие отсутствие ноги.

Летучая назвала поведение членов жюри «нищебродством душ». «Ампутант?! Вы серьезно?! Это на «Первом»?! То, что я увидела в эфире «Минуты славы» по отношению к Жене Смирнову и Виктории Стариковой, недопустимо!!! И потом мы удивляемся, почему в нашей стране людей с ограниченными возможностями за людей не считают?! Да потому что на «Первом» их ампутантами называют, унижают, и это норма, и всей стране это с гордостью показывают! Нет, не жалеть я призываю, а относиться как к равным!» - написала Летучая, добавив, что «талантливый и жизнелюбивый» Евгений Смирнова «достоин уважения в отличие от многих сидящих в жюри этого конкурса».