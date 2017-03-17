Шурыгиной обещают миллион за съемку в клипе

Скандально известную 17-летнюю жертву изнасилования Диану Шурыгину пригласил сняться в своем клипе автор нашумевшего музыкального видео про золотой iPhone Слава Левит. За участие в проекте девушке предложили миллион рублей.

Девушке предложили эпизодическую роль в клипе, посвященном семейным ценностям. Диана пообещала подумать над этим. Через родителей она сообщила Левиту, что сначала ей необходимо договорится с новым ассистентом по продвижению.

Гонорар за съемки в клипе вдвое больше оплаты за участие Шурыгиной в телешоу "Пусть говорят", передает телеканал "360" со ссылкой на собственный источник. Сообщается, что вероятнее всего, девушка примет заманчивое предложение "на миллион".

В настоящее время Диана ищет персонального менеджера, ведь ульяновская студентка стала знаменита на всю Россию и получает массу предложений коммерческого характера. Недавно жертва изнасилования записала видео про замкнутых подростков. В нем Шурыгина призвала больше уделять внимания близким.