На Первом канале начались увольнения после скандала с Литвиновой

Руководство Первого канала уволило сотрудника, ответственного за подготовку к выходу в эфир шоу «Минута славы». Причиной послужил тот факт, что сотрудник не стал проверять отснятый материал скандального выпуска, в котором Рената Литвинова посоветовала одноногому танцору Евгению Смирнову «пристегнуть» вторую конечность. Об этом сообщает LIFE

«Человек должен был отсматривать, а он забил. Был занят другими проектами», – заявил источник издания на Первом канале.

Отмечается, что уволенный сотрудник работал в компании «Красный квадрат», которая занимается съемками передачи.

Скандал разразился 4 марта после выхода в эфир выпуска, в котором Рената Литвинова, будучи одним из членов жюри, назвала танцора Евгения Смирнова «человеком-ампутантом». Другой представитель жюри Владимир Познер назвал выступление танцора «запрещенным приемом», так как, по его мнению, человеку с ампутированной конечностью «невозможно сказать «нет».

Танцор Евгений Смирнов потерял ногу в автомобильной аварии.