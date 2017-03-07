На "Первом" полетели головы после скандала с Литвиновой

С "Первого канала" уволен сотрудник компании "Красный квадрат", отвечавший за подготовку "Минуты славы" к выпуску. Источник на телеканале сообщил, что этот работник отсматривал выпуск, в котором участвовал потерявший ногу танцор Евгений Смирнов

"Человек должен был отсматривать, а он забил. Был занят другими проектами", – цитирует собеседника Life.ru.

Выпуск с участием Евгения Смирнова вызвал большой резонанс в социальных сетях. Недовольство пользователей вызвала реакция членов жюри – Владимир Познер Рената Литвинова раскритиковали не танец артиста, а сам факт участия инвалида в телешоу.

"Я восхищен вами абсолютно, но, как мне кажется, есть запрещенные приемы", – заявил журналист. "Когда человек выходит, как вы, без ноги, то невозможно сказать нет. Нет защиты против этого – ну просто сил нет", – отметил он, проголосовав против дальнейшего участия Евгения Смирнова и его партнерши Алены Щеневой.

Рената Литвинова и вовсе посоветовала, как она сама выразилась, "человеку-ампутанту" пристегнуть протез, чтобы "не эксплуатировать эту тему". "Она же может не так очевидно отсутствовать", – отметила актриса.