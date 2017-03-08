Близкая подруга жестоко подставила Джигурду

В жизни эпатажного актера Никиты Джигурды приключилось новое горе. В этот раз беда пришла, откуда не ждали – по словам актера, его невольно подставила бывший директор Антонина Саврасова

Джигурда рассказал, что Саврасова случайно подслушала его телефонный разговор с фигуристкой Мариной Анисиной . Супруги ссорились из-за развода. "Я кричал буквально следующее: "Как тебе не стыдно, Мари! – поделился Никита с корреспондентом Dni.Ru. – Я считал, что ты святая, называл тебя богоматерью! Написал свое завещание на тебя и наших маленьких богов! Рискуя жизнью, отвез люськино завещание в Москву несмотря на смертельные угрозы... А ты – ты, которую я боготворю – ты... Ты убиваешь меня со своим адвокатом! За что?!"

Бывший директор и близкая подруга Никиты Антонины в это время находилась в соседней комнате. "Мой крик о написанном на Анисину и наших детей завещании по глупости своей она стала трактовать, как факт того, что Никита Джигурда признался в том, что сам написал завещание Людмилы Браташ ! Таким образом, Саврасова сделала ложные выводы и рассказала редакторам ТВ и другим влиятельным людям придуманную ею ложь, в которую те поверив, стали безбожно "мочить" Никиту Джигурду, пытаясь, как им казалось, вывести на чистую воду мошенника", – продолжил артист.

Эмоциональный актер воспринял действия подруги как предательство. "Она поступает подло, ибо я, получая неоднократные смертельные угрозы в свой адрес, написал свое (!!!) завещание на Марину Анисину и наших с ней детей в августе 2016 года", – отметил Никита.

Напомним, Никита Джигурда и Марина Анисина борются за наследство в миллиард рублей, которое им оставила бизнес-леди Людмила Браташ. Сестра предпринимательницы Светлана Романова утверждает, что актер подделал завещание. На последнем судебном заседании было решено провести экспертизу документа.

Актер развелся с фигуристкой в ноябре 2016 года. По словам адвоката последней, причиной расставания стало безответственное отношение артиста к ней и к детям.