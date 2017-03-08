Диану Шурыгину собираются запатентовать

Изображение Дианы Шурыгиной и ее фразы «На донышке» и «Чуть-чуть» собираются запатентовать. В Роспатент обратилась Татьяна Кузнецова , она планирует выпускать сувениры, деньги от продажи которых будут направлены в поддержку жертв изнасилований. Об этом сообщило агентство «Москва».

"Моя клиентка поддерживает Шурыгину после всего, что ей пришлой пережить. Ей также пришлось столкнуться с подобной ситуацией. Она уже жертвовала Шурыгиной деньги и теперь намерена зарегистрировать ее образ и имя, чтобы выпускать майки, кружки и другие сувениры с ее изображением. Вырученные деньги она намерена направить в фонды, оказывающие поддержку жертвам изнасилования", — адвокат Кузнецовой Андрей Зайцев

Женщина также намерена привлечь девушку к сбору денег для поддержки другим пострадавшим от насилия женщинам.

Глава «Первой патентной компании» Анатолий Аронов отметил, что запатентовать лицо Шурыгиной можно только с ее собственного согласия. Также создавать сувенирную продукцию с ее изображением нельзя, пока девушка не достигнет совершеннолетия.

Шурыгина прославилась после выпуска «Пусть говорят». Девушка попала на передачу из-за того, что была изнасилована приятелем на вечеринке. По крайней мере, так утверждает пострадавшая. Молодой человек получил срок после заявления несовершеннолетней Дианы в полицию. В сети Диана уже стала мемом и центром бурных дискуссий.