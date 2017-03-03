У Виктории Дайнеко сдали нервы

Жизнь в социальных сетях приносит звездам не только доход и пиар, но и много стресса. Если в повседневной жизни артисты находятся под защитой охраны, то в Сети они оказываются беззащитны. Ведь каждый из числа недоброжелателей может оставить комментарий и оскорбить не только хозяина страницы, но и его семью.

На днях у Виктории Дайнеко , уставшей от навязчивой критики поклонников, сдали нервы. Она опубликовала в микроблоге обращение к фанатам, которые регулярно высказывают недовольство тем, что она, якобы, уделяет мало времени дочке. Исполнительница в довольно жесткой форме рассказала о причинах, по которым вынуждена оставлять ребенка с няней дома. Артистка признается, что если бы все «надобности» дочки и её самой сыпались на неё с неба просто так, она бы не выходила на работу и посвящала бы малышке все свое время.

«Я тоже хочу жить на планете, где вам с ребёнком все надобности на голову сыпятся, сами холодильники, шкафы заполняют и обеспечивают всем чего можно желать. С высоты такого полёта конечно нужно обвинить мамашу, что не занимается 90% времени из 100% ребёнком и ищет какую-то тетю в помощь, — заявила Виктория. — Я бы может тоже так думала, если бы жила в вашем космическом измерении...

Но к сожалению в реальной жизни, даже если тебя ребёнок сопровождает и на работе, очень сложно ее выполнять не отвлекаясь от самого любимого человека на свете. Всегда нужен кто-то рядом, кто составит компанию, пока мама старается осуществить возможность лучшей жизни своей семье. Как я люблю людей. Вы настоящие гении. Эталоны родительской любви и заботы! Почётные постояльцы моего чёрного списка. Только из зависти безусловно!»