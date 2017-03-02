В Грозном прошел показ первой модной коллекции дочери Кадырова

В Грозном прошел показ первой модной коллекции женской одежды, созданной дочерью главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат . Об этом в среду, 1 марта, сообщает РИА Новости.

По его сведением, были продемонстрированы 30 вечерних платьев из бархата, шифона, шелка и французского кружева, украшенных полудрагоценными камнями. Коллекция выполнена в этно-стиле.

Айшат Кадырова рассказала, что такое стилистическое решение пришло к ней в результате изучения национальной чеченской одежды. «В каждом платье присутствует национальный мотив, как обязательный элемент. Моим советчиком в создании этих образов была только моя мама», — сообщила дизайнер.

Она добавила, что одежда бренда Firdaws создает образ современной мусульманки, и соответствует общемировым модным тенденциям.

Также в рамках показа был презентован парфюм модного дома с одноименным названием. Первый флакон Айшат Кадырова преподнесла своей матери, Медни Кадыровой

Айшат Кадырова с 2016 года является директором модного дома Firdaws, основанного в 2009 году ее матерью, женой главы Чечни Медни Кадыровой.