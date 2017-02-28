Фриске бьются за каждую копейку

Перовский суд Москвы начал рассмотрение иска Русфонда к родителям певицы Жанны Фриске . Представители благотворительной организации утверждают, что на лечение артистки была потрачена лишь часть общей суммы в 25 миллионов рублей, собранной зрителями Первого канала. Русфонд потребовал установить судьбу оставшихся средств, но соответствующие документы им так и не были предоставлены – представители родных певицы попросили в суде отсрочку.

В процессе заседания судья предложил родителям Фриске внести всю требуемую сумму на счет управления судебного департамента Москвы, чтобы не затягивать процесс. Если экспертиза установит, что средства все-таки были потрачены незаконно, их спишут со счета. В противном случае вернут ответчику, то есть родственникам артистки.

"Если вам нужно 3-5 минут, чтобы связаться с вашими клиентами по телефону и уточнить, будут ли средства внесены на счет, мы вам их предоставим", – обратился судья к адвокатам семьи Фриске. Те в ответ попросили отложить рассмотрение дела на две недели.

Юристы Русфонда в свою очередь заявили, что деньги со счета певицы якобы были сняты и переведены на другой счет. Представители организации ходатайствовали о том, чтобы суду предоставили информацию о движении денежных средств по счетам певицы. "Эти сведения составляют банковскую тайну, и получить их самостоятельно мы не можем", – объяснил представитель истца судье.

"Это же не значит, что деньги сняли и растратили! – возразила адвокат семьи Фриске. – Может быть, они как раз были использованы для оплаты лечения. У Жанны было такое состояние, что она не могла сама бегать и снимать". По словам юриста, предоставлять суду информацию о счетах певицы было бы нецелесообразно.

В итоге судья удовлетворил ходатайство Русфонда. Суду будет предоставлена выписка о движении средств по счетам певицы. Кроме того, у родных Жанны запросили все документы, подтверждающие оплату ее лечения. Рассмотрение дела было отложено на две недели.

Певица Жанна Фриске умерла 15 июня 2015 года от опухоли головного мозга. Певица боролась со страшной болезнью два года.