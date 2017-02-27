Караченцов госпитализирован после аварии в Подмосковье

Актер Николай Караченцов доставлен в больницу после автомобильной аварии. Артист получил сотрясение мозга. Об этом сообщает Life

Инцидент произошел в Щелковском районе Подмосковья. Автомобиль Toyota Highlander, в котором находился Караченцов, врезался в «газель». При столкновении удар был такой силы, что автомобиль перевернулся и встал на колеса.

"Все в порядке, все живы", — уточнила она.

В ДТП, помимо Караченцова, также пострадала родственница актера Эльза Ивлева и его медсестра.