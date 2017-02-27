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Караченцов госпитализирован после аварии в Подмосковье
Актер Николай Караченцов доставлен в больницу после автомобильной аварии. Артист получил сотрясение мозга. Об этом сообщает Life.
Инцидент произошел в Щелковском районе Подмосковья. Автомобиль Toyota Highlander, в котором находился Караченцов, врезался в «газель». При столкновении удар был такой силы, что автомобиль перевернулся и встал на колеса.
Супруга Караченцова Людмила Поргина подтвердила информацию об аварии и госпитализации артиста.
"Все в порядке, все живы", — уточнила она.
В ДТП, помимо Караченцова, также пострадала родственница актера Эльза Ивлева и его медсестра.
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