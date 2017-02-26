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Солистка «Тату» вернулась в православие после 10 лет в исламе
Пользователи социальных сетей предположили, что экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова вновь приняла православие после десяти лет увлечения исламом. Фотографию в церкви певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram.
На снимке девушка находится рядом с иконой в православном храме. Фотография была опубликована в Прощеное воскресенье.
«Простите меня за все, душой и сердцем я с вами», — подписала фото Волкова.
Бывшая солистка «Тату» обратилась в ислам в 2000-х годах, когда состояла в браке с Парвизом Ясиновым.
Группа «Тату» появилась в 1999 году благодаря продюсеру Ивану Шаповалову - он превратил дуэт Волковой и Лены Катиной в одну из самых успешных и узнаваемых российских поп-групп в мире.
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