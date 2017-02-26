Солистка «Тату» вернулась в православие после 10 лет в исламе

Пользователи социальных сетей предположили, что экс-участница группы «Тату» Юлия Волкова вновь приняла православие после десяти лет увлечения исламом. Фотографию в церкви певица опубликовала в своем аккаунте в Instagram

На снимке девушка находится рядом с иконой в православном храме. Фотография была опубликована в Прощеное воскресенье.

Публикация от Julia Volkova | Юля Волкова (@official_juliavolkova) Фев 26 2017 в 8:26 PST

«Простите меня за все, душой и сердцем я с вами», — подписала фото Волкова.

Бывшая солистка «Тату» обратилась в ислам в 2000-х годах, когда состояла в браке с Парвизом Ясиновым