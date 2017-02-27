Что за красавчик пришел на «Оскар» со Скарлетт Йоханссон?

В 2011-м году Скарлетт Йоханссон развелась с Райаном Рейнольдсом и пришла на «Оскар» под руку с горячим незнакомцем. А в конце января стало известно, что актриса разошлась со вторым мужем, французским журналистом и искусствоведом Роменом Дориаком, и снова пришла с тем же самым красавчиком на «Оскар». Кто же этот «запасной вариант» сердцеедки Скарлетт?

Нет, это не ее новый бойфренд (по крайней мере, так говорят западные СМИ). Джо Мачота уже много лет служит агентом Скарлетт и составляет ей компанию на всех важных мероприятиях, если это необходимо, конечно. Какой ответственный мужчина! Может, Скарлетт стоит приглядеться?

Напомним, замуж за Ромена Дориака Йоханссон вышла в 2014 году, и в этом браке родилась дочь Роуз, но зимой 2017-го в прессе поползли слухи, что пара на грани разрыва – мол, Скарлетт не нравится жить во Франции, и она уговаривается мужа переехать с ней в Лос-Анджелес. Найти компромисс не удалось, и буквально через пару дней Йоханссон сделала шокирующее заявление о том, что моногамия – это неестественно. А сегодня еще и прошлась по красной дорожке без обручального кольца. Статус: свободна!