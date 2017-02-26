«Я вас люблю!»: Ксения Собчак покраснела из-за журналиста

Замужняя женщина и молодая мама Ксения Собчак явно не ожидала такого поворота. На обычной пресс-конференции один из журналистов встал, и вместо того, чтобы задать вопрос, внезапно признался в любви телеведущей, сообщает НТВ.

«Лет 10 уже вы мне безумно нравитесь, не то что нравитесь — я вас люблю, как мужчина женщину. Что мне с этим делать?» — ошарашил Ксению журналист.

Собчак даже не сразу нашла, что ответить. И хотя ее глаза были спрятаны за большими черными очками, было видно, что слова ее смутили: ее выдали щеки. На них появился румянец — журналист сумел вогнать эпатажную ведущую в краску!

«Слушайте, тогда поменяйте тактику, потому что из всех журналистов я вас побаиваюсь больше всего, вы всегда за мной бежите с каверзными вопросами, но с другой стороны, я вас всегда запоминаю. А сейчас начинаю смущаться, мне так давно никто кроме мужа не признавался в любви» — ответила Собчак.