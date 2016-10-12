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СМИ нашли у Анастасии Костенко огромный скелет в шкафу

Журналисты раскопали шокирующую информацию о подруге Тарасова
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Дмитрий Тарасов еще не скоро сможет насладиться спокойной семейной жизнью, о которой мечтал. Брак с Ольгой Бузовой сделал футболиста медийной личностью. Во время кризиса в отношениях с телезвездой спортсмен постоянно находился под прицелом фотокамер. А когда Тарасов представил свою новую спутницу жизни, 22-летнюю Анастасию Костенко, папарацци стали тщательно изучать ее биографию и даже связались с одноклассниками модели. Те и рассказали шокирующий факт: как оказалось, у подруги известного футболиста есть дочь.

"The end". Я уже тогда понимала, что все подходит к концу. Многолетняя история юности и риска. Последние месяцы все больше задумывалась о том, чтобы написать книгу. Это была бы самая красивая история любви. Что же это за чувство-то такое? Почему оно так возвышало и периодически швыряло вниз? Душевная эпилепсия? Боль. Страх. Потеря. Поиски лучших моментов связанных с тобой. Оправдание твоих поступков в лице окружающих и меня же. Ещё помню запах краски на руках, когда рисовала картину. Подумала, что все так красиво. Пусть и с очередными терниями, но наверное, так надо. Мне все казалось, что у эмоций нет конца. Думала, что пройдет, когда в очередной раз ругались как собаки. Но успокаивала себя тем, что это все- расстояние. Километры.... я ничуть не сержусь на них. Иногда они и сближают, хотя наш случай - полная противоположность. Постоянно я все переосмысливала в больницах. Именно там я лицом к лицу была с проблемой. Затем пик очередного счастья, накал, скорость... все как на дороге... Максимальный разгон, восторг от адреналина, ещё на газ, "не справились с управлением" и авария. Что в авариях, что в ссорах - виноваты оба. Один допустил, второй сделал. Второй проглядел, первый задумался.... И тут последнее слово диктора навигатора:" вы приехали ". Смотришь, а вокруг руины. Ошмётки. Развалины. Остатки. Кто бы мог подумать, что станция -"конечная". У меня все хорошо, правда. Жизнь продолжается. Она прекрасна во всех проявлениях: и в хороших и нет. Так нужно. " Вы ушли с маршрута." Поехали дальше. P.S. Насколько же многогранна человеческая фантазия. Не зря говорят, что "подозревать - хуже, чем знать." #выприехали

Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)

Анастасия Костенко живет в Москве не первый год. И если в начале отношений с Дмитрием Тарасовым он снимал ей квартиру, то сейчас вторая «Вице-Мисс Россия 2014» живет у футболиста – в квартире, где раньше хозяйничала Ольга Бузова.
Однако детского смеха там как не было, так и нет. Семилетняя дочь Дмитрия Тарасова живет вместе с мамой, а ребенок, мать которого, по слухам, Анастасия Костенко, - с бабушкой. Причем по документам девочка приходится Насте сестрой. «Костенко родила в 16 лет, дочку записала на маму», - рассказали представителям СМИ бывшие одноклассники знаменитости.
Если эта информация правдива, получается, что дочери Костенко сейчас шесть лет. И вполне возможно, что у девочки скоро появится брат или сестра. В своем инстаграм-аккаунте подруга Дмитрия Тарасова иногда намекает, что находится в положении.
Москва Того Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов Анастасия Костенко
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