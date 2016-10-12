СМИ нашли у Анастасии Костенко огромный скелет в шкафу
"The end". Я уже тогда понимала, что все подходит к концу. Многолетняя история юности и риска. Последние месяцы все больше задумывалась о том, чтобы написать книгу. Это была бы самая красивая история любви. Что же это за чувство-то такое? Почему оно так возвышало и периодически швыряло вниз? Душевная эпилепсия? Боль. Страх. Потеря. Поиски лучших моментов связанных с тобой. Оправдание твоих поступков в лице окружающих и меня же. Ещё помню запах краски на руках, когда рисовала картину. Подумала, что все так красиво. Пусть и с очередными терниями, но наверное, так надо. Мне все казалось, что у эмоций нет конца. Думала, что пройдет, когда в очередной раз ругались как собаки. Но успокаивала себя тем, что это все- расстояние. Километры.... я ничуть не сержусь на них. Иногда они и сближают, хотя наш случай - полная противоположность. Постоянно я все переосмысливала в больницах. Именно там я лицом к лицу была с проблемой. Затем пик очередного счастья, накал, скорость... все как на дороге... Максимальный разгон, восторг от адреналина, ещё на газ, "не справились с управлением" и авария. Что в авариях, что в ссорах - виноваты оба. Один допустил, второй сделал. Второй проглядел, первый задумался.... И тут последнее слово диктора навигатора:" вы приехали ". Смотришь, а вокруг руины. Ошмётки. Развалины. Остатки. Кто бы мог подумать, что станция -"конечная". У меня все хорошо, правда. Жизнь продолжается. Она прекрасна во всех проявлениях: и в хороших и нет. Так нужно. " Вы ушли с маршрута." Поехали дальше. P.S. Насколько же многогранна человеческая фантазия. Не зря говорят, что "подозревать - хуже, чем знать." #выприехали
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)
Анастасия Костенко живет в Москве не первый год. И если в начале отношений с Дмитрием Тарасовым он снимал ей квартиру, то сейчас вторая «Вице-Мисс Россия 2014» живет у футболиста – в квартире, где раньше хозяйничала Ольга Бузова.
🅰️. План -захват. P.S. Очень скучаю по каждодневной и многочасовой работе над дисциплиной своего тела. Пока выполняла это легкое упражнение, почувствовала причину своего ухода из балетной деятельности. Мениск - он и в Африке мениск😥 Простите, Лиля Павловна, за мой недочёт🙈 #moscow #москваарбат #autumn #2016
Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94)