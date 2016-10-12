СМИ нашли у Анастасии Костенко огромный скелет в шкафу

Дмитрий Тарасов еще не скоро сможет насладиться спокойной семейной жизнью, о которой мечтал. Брак с Ольгой Бузовой сделал футболиста медийной личностью. Во время кризиса в отношениях с телезвездой спортсмен постоянно находился под прицелом фотокамер. А когда Тарасов представил свою новую спутницу жизни, 22-летнюю Анастасию Костенко , папарацци стали тщательно изучать ее биографию и даже связались с одноклассниками модели. Те и рассказали шокирующий факт: как оказалось, у подруги известного футболиста есть дочь.

Спасибо, моя @bulavina , за такую творческую атмосферу и за возможность увидеться со своими подругами и друзьями😍😘 Будь счастлива!!! И успехов твоей школе, которой сегодня 9 лет( моё любимое число)👆🏻😍 #bulavina #happy #ilovemylife #moscow Публикация от Anastasia KOSTENKO (@kostenko.94) Окт 19 2016 в 11:19 PDT Анастасия Костенко живет в Москве не первый год. И если в начале отношений с Дмитрием Тарасовым он снимал ей квартиру, то сейчас вторая «Вице-Мисс Россия 2014» живет у футболиста – в квартире, где раньше хозяйничала Ольга Бузова. Анастасия Костенко живет в Москве не первый год. И если в начале отношений с Дмитрием Тарасовым он снимал ей квартиру, то сейчас вторая «Вице-Мисс Россия 2014» живет у футболиста – в квартире, где раньше хозяйничала Ольга Бузова.

Однако детского смеха там как не было, так и нет. Семилетняя дочь Дмитрия Тарасова живет вместе с мамой, а ребенок, мать которого, по слухам, Анастасия Костенко, - с бабушкой. Причем по документам девочка приходится Насте сестрой. «Костенко родила в 16 лет, дочку записала на маму», - рассказали представителям СМИ бывшие одноклассники знаменитости.

Если эта информация правдива, получается, что дочери Костенко сейчас шесть лет. И вполне возможно, что у девочки скоро появится брат или сестра. В своем инстаграм-аккаунте подруга Дмитрия Тарасова иногда намекает, что находится в положении.