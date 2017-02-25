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Никита Джигурда тайно встретился с Анисиной
Фото: russianshowbiz.info
Актер Никита Джигурда и его супруга Марина Анисина водят за нос своих поклонников.
По слухам, пара близка к примирению и, более того, встретилась в Москве, несмотря на публичные заявления фигуристки о нежелании мириться. Причем встречи происходят тайно, супруги тщательно избегают лишних глаз.
К слову, 23 февраля у Никиты и Марины была годовщина свадьбы, однако вместе они провели этот день или нет, пока неизвестно.
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