Солистка "ВИА Гры" пожелала поклонникам приятного вечера с помощью откровенного фото

Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в бюстгальтере и в обтягивающих кожаных брюках.

"Всем приятного вечера", - сказано в подписи к снимку исполнительницы.

Пост собрал уже более 25 тысяч отметок "Мне нравится".

Напомним, до своего прихода в группу Эрика Герцег работала моделью - рекламировала нижнее белье и ювелирные украшения, - и снялась для мужского журнала.