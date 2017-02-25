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Солистка "ВИА Гры" пожелала поклонникам приятного вечера с помощью откровенного фото
Фото: instagram.com/erikaherceg.
Солистка группы "ВИА Гра" Эрика Герцег опубликовала на своей странице в Instagram фотографию, на которой она запечатлена в бюстгальтере и в обтягивающих кожаных брюках.
"Всем приятного вечера", - сказано в подписи к снимку исполнительницы.
Пост собрал уже более 25 тысяч отметок "Мне нравится".
Напомним, до своего прихода в группу Эрика Герцег работала моделью - рекламировала нижнее белье и ювелирные украшения, - и снялась для мужского журнала.
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