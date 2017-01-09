«Я поздно созрела»: Анна Семенович хочет стать матерью и усыновить ребенка
Просто момент счастья 🌟🌟🌟 #счастьевнутринас #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)
Привет вам от Мишельки! Пытаюсь учить малявку командам, но она все время хочет играть, а не учиться 🙈 Как быть подскажите, как ее приучить к дисциплине? Она вообще очень умненькая и сообразительная девочка,но команды выполнять пока не хочет🐶🐶🐶Этот маленький комочек счастья любит целоваться и играть с зайкой, это так мило наблюдать. Я очень рада, что у меня теперь есть такая подруга!!! Многие меня в коментах спрашивают телефон заводчика, вот я и решила поделиться контактом с вами! Может вы тоже обретёте своё счастье 😜🐶🌟. +7 (903) 742-71-83 Елена, у неё много сладких и красивых щенят👍🏻рекомендую 😘 #моямишелька❤🐶 #счастьевнутринас #люблюилюбима #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)
Приятно начинать неделю с роз 🌹🌹🌹Всем хорошего настроения 😘 #калининград #дорога #любимаяработа #счастьевнутринас #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️
Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)