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«Я поздно созрела»: Анна Семенович хочет стать матерью и усыновить ребенка

Анна Семенович задумалась об усыновлении ребенка
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Уже больше года популярная певица Анна Семенович состоит в отношениях с бизнесменом, личность которого тщательно скрывает, сообщают СМИ. На днях она дала серию интервью, в которых призналась, что была бы не прочь обзавестись детьми.
«Мне не кажется, что, если женщина не родила до 35-37 лет, это кошмар. Кому-то выпало стать матерью в 20 лет, кому-то нет. Я поздно созрела. Как уже говорила, до 23 лет не знала даже вкуса вина, жизни не видела, наивной была как ребенок. А вот сейчас наконец чувствую себя взрослой», — говорила она в интервью для «Теленедели».
«Когда-нибудь, я уверена, у меня будет двое детей. Один вполне может оказаться приемным. Мне давно хочется сделать счастливым хотя бы одного малыша, которому не повезло при рождении. И неважно, буду я в тот момент замужем или нет, мне по силам и самостоятельно поднять детей. Пока мой материнский инстинкт не проснулся, непонятно, какие мысли придут в голову, когда появится собственный ребенок. Вдруг что-то такое щелкнет и я начну рожать каждый год?» — цитирует ее издание Teleprogramma.
Впрочем, фанаты, следящие за жизнью любимицы в ее Instagram, уверены: материнский инстинкт у Анны проснулся, и уже давно. Недавно она стала «мамой» маленькой собачки:

Привет вам от Мишельки! Пытаюсь учить малявку командам, но она все время хочет играть, а не учиться 🙈 Как быть подскажите, как ее приучить к дисциплине? Она вообще очень умненькая и сообразительная девочка,но команды выполнять пока не хочет🐶🐶🐶Этот маленький комочек счастья любит целоваться и играть с зайкой, это так мило наблюдать. Я очень рада, что у меня теперь есть такая подруга!!! Многие меня в коментах спрашивают телефон заводчика, вот я и решила поделиться контактом с вами! Может вы тоже обретёте своё счастье 😜🐶🌟. +7 (903) 742-71-83 Елена, у неё много сладких и красивых щенят👍🏻рекомендую 😘 #моямишелька❤🐶 #счастьевнутринас #люблюилюбима #анясеменович #позитивщики❤️❤️❤️

Публикация от Анна Семенович (@ann_semenovich)

Артистка признавалась, что их свела судьба. Она относится к малышке как к собственному ребенку: одевает ее, берет с собой в поездки к морю, ходит с ней в салон.
Пресса выяснила, что в ближайшем будущем певица намерена отправиться в романтическое путешествие. Кто знает, возможно, из него она вернется с хорошими известиями?
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Воронеж Нижний Новгород Шоу-бизнес
Анна Семенович
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