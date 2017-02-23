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Максим Виторган объяснил, почему больше не заглядывается на девушек
44-летний Максим Виторган в последнее время все чаще пропадает в зале. И молодая мама Ксения Собчак вовсе не ревнует мужа к стройным и подтянутым девушкам, которые занимаются с ее мужем. У нее на то есть три причины.
О первой Максим рассказал сегодня: «Это про спорт, а не про то, куда вы сейчас смотрите. Сначала ты исходишь пОтом, а девушки опять потОм!».
#protrener это про спорт, а не про то, куда вы сейчас смотрите. Сначала ты исходишь пОтом, а девушки опять потОм! @protrenerstudio
Публикация от Максим Виторган (@mvitorgan)
Вторую Ксения продемонстрировала вчера вечером:
I am @prada girl today with @louisvuitton touch:)
Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)
А третья — ждет его дома. Максим обожает проводить время с маленьким Платоном. «Сейчас же все время убеждаешь себя уйти. Он еще такой какой-то удачный чувак: спокойный, внимательный, рассудительный. С ним интересно проводить время», — признался он в интервью журналу Psychologies.
Ксения вдохновляет его, рассказал мужчина. Она никогда прямо не говорила ему, что надеть и как выглядеть. Но Максим изменился под ее влиянием. «Я вижу, как Ксения ко мне относится. Она не принимает ни одного важного решения без меня: ни на бытовом уровне, ни в работе», — говорил он о любимой жене.
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