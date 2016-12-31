Ольга Бузова призналась в унижении
Дорогие мои, самые добрые ,самые светлые и чистые. Я так рада, что вы есть в моей жизни, я так рада , что несколько лет назад моя подруга уговорила меня сделать свою страницу в Инстраграме, и у меня появились вы, ваши комментарии, ваша поддержка и уважение !!!! Я уважаю каждого из вас , я вами очень дорожу и ценю ваше внимание!!! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу от всей души пожелать вам , чтоб ваша жизнь была такой, о какой вы мечтаете , чтоб у вас всегда все получалось , чтоб всегда в ваших домах царили счастье ,любовь ,уважение ,взаимопонимание !!! Чтоб вы все и ваши родные и близкие были здоровы!! Давайте скажем спасибо уходящему году за все и за плохое , и за хорошее, ведь абсолютно все , что происходит в нашей жизни -происходит к лучшему, и даже испытания , которые посылает нам жизнь ,просто заставляют нас остановится ,подумать ,разобраться , чтоб потом подняться на ещё одну ступень выше!!! Будьте счастливы , любимы, здоровы, смейтесь и плачьте, только делайте это все от всей души и на полную катушку !!!!!! До встречи в Новом 2017 году ❤️❤️❤️❤️❤️❤️
Публикация от Юлия Барановская (@ygemini)