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Ольга Бузова призналась в унижении

Бузова нарушила тройной запрет
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Личная драма звезды «ТНТ» давно уже не секрет. И вместе с тем знаменитость будоражит общественность все новыми интимными признаниями. Так, в интервью журналу «7 Дней» Ольга Бузова рассказала, что в надежде спасти брак нарушила все запреты, которые когда-либо давала сама себе. Один из них – никогда не стоять на коленях перед мужчиной.
В беседе с корреспондентом Ольга Бузова заявила, что даже сейчас, по прошествии времени, не понимает, что разрушило ее брак. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова настаивает, что ее любовь была искренней, и в ближайшей перспективе она хотела взять паузу на рождение детей, о которых мечтал спортсмен.
Однако планам звезды ТНТ не суждено было сбыться – несмотря на то, что ради сохранения отношений Бузова была готова на все. «До недавнего времени я была уверена в трех «никогда». Что я никогда не перекрашусь в брюнетку. Никогда не прощу измену. И никогда не упаду на колени перед мужчиной. И все эти три пункта я нарушила», - заявила знаменитость. Теперь Ольга не зарекается ни от чего.
Факт в тему: Ольга Бузова не первая, кто призналась в том, что падала на колени перед супругом. Не менее ужасное расставание пережила и экс-супруга Андрея Аршавина Юлия Барановская.

Дорогие мои, самые добрые ,самые светлые и чистые. Я так рада, что вы есть в моей жизни, я так рада , что несколько лет назад моя подруга уговорила меня сделать свою страницу в Инстраграме, и у меня появились вы, ваши комментарии, ваша поддержка и уважение !!!! Я уважаю каждого из вас , я вами очень дорожу и ценю ваше внимание!!! Поздравляю вас с наступающим Новым годом, хочу от всей души пожелать вам , чтоб ваша жизнь была такой, о какой вы мечтаете , чтоб у вас всегда все получалось , чтоб всегда в ваших домах царили счастье ,любовь ,уважение ,взаимопонимание !!! Чтоб вы все и ваши родные и близкие были здоровы!! Давайте скажем спасибо уходящему году за все и за плохое , и за хорошее, ведь абсолютно все , что происходит в нашей жизни -происходит к лучшему, и даже испытания , которые посылает нам жизнь ,просто заставляют нас остановится ,подумать ,разобраться , чтоб потом подняться на ещё одну ступень выше!!! Будьте счастливы , любимы, здоровы, смейтесь и плачьте, только делайте это все от всей души и на полную катушку !!!!!! До встречи в Новом 2017 году ❤️❤️❤️❤️❤️❤️

Публикация от Юлия Барановская (@ygemini)

Она вынуждена была унижаться, чтобы хоть как-то сподобить отца своих детей обеспечить им возвращение в Англию. Я стояла на коленях, ревела и умоляла: «Открой окно. Давай поговорим. Эта виза нужна детям. Им нужно идти в школу. У них нет одежды. Им не в чем ходить. Уже холодно, у них только летние вещи. Пожалуйста». Аршавин же сидел в машине и кому-то звонил, не глядя на бывшую пассию. А потом приехала машина секьюрити, которые просто отнесли Барановскую в сторону, в то время Андрей просто проехал мимо. О пережитом опыте Юлия рассказала в книге «Все к лучшему. Исповедь бывшей жены футболиста».
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Великобритания Шоу-бизнес
Ольга Бузова Дмитрий Тарасов Андрей Аршавин Юлия Барановская
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