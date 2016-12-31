Ольга Бузова призналась в унижении

Личная драма звезды «ТНТ» давно уже не секрет. И вместе с тем знаменитость будоражит общественность все новыми интимными признаниями. Так, в интервью журналу «7 Дней» Ольга Бузова рассказала, что в надежде спасти брак нарушила все запреты, которые когда-либо давала сама себе. Один из них – никогда не стоять на коленях перед мужчиной.

В беседе с корреспондентом Ольга Бузова заявила, что даже сейчас, по прошествии времени, не понимает, что разрушило ее брак. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова настаивает, что ее любовь была искренней, и в ближайшей перспективе она хотела взять паузу на рождение детей, о которых мечтал спортсмен.

Однако планам звезды ТНТ не суждено было сбыться – несмотря на то, что ради сохранения отношений Бузова была готова на все. «До недавнего времени я была уверена в трех «никогда». Что я никогда не перекрашусь в брюнетку. Никогда не прощу измену. И никогда не упаду на колени перед мужчиной. И все эти три пункта я нарушила», - заявила знаменитость. Теперь Ольга не зарекается ни от чего.

Юлия Барановская. Факт в тему: Ольга Бузова не первая, кто призналась в том, что падала на колени перед супругом. Не менее ужасное расставание пережила и экс-супруга Андрея Аршавина

Она вынуждена была унижаться, чтобы хоть как-то сподобить отца своих детей обеспечить им возвращение в Англию. Я стояла на коленях, ревела и умоляла: «Открой окно. Давай поговорим. Эта виза нужна детям. Им нужно идти в школу. У них нет одежды. Им не в чем ходить. Уже холодно, у них только летние вещи. Пожалуйста». Аршавин же сидел в машине и кому-то звонил, не глядя на бывшую пассию. А потом приехала машина секьюрити, которые просто отнесли Барановскую в сторону, в то время Андрей просто проехал мимо. О пережитом опыте Юлия рассказала в книге «Все к лучшему. Исповедь бывшей жены футболиста».