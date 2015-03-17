Монакский миллионер о вспышках гнева и любви к Боне

Монакский миллионер Алекс Смерфит высказался о своем расставании с российской моделью, телеведущей и актрисой Викторией Боней . По словам бизнесмена, причина их разлада – вспышки гнева и недопонимание.

Если верить светским СМИ, в отношениях Бони и отца ее дочки Анджелины до сих пор кипят страсти. Мол, на днях Алекс приревновал Викторию к известному футболисту Фабио Каннаваро и отписался от нее в Instagram. Чтобы успокоить ревнивца, россиянка была вынуждена удалить этот снимок. Тогда Смерфит снова подписался на красотку. А в комментариях Боня отметила, что ее бывший до сих пор ревнует.

Судя по всему, Алексу действительно сейчас неспокойно. Он даже счел нужным высказаться в Instagram о своем расставании с Боней. Миллионер сообщил, что все еще испытывает к ней чувства, но живут они с некоторых пор порознь. Бывшие любовники вместе воспитывают дочку Анджелину и по очереди с ней отдыхают.

"Я уважаю мои предыдущие и бесценные отношения с матерью моего ребенка Викторией. Это было непростое решение, учитывая слухи и весь мусор, циркулирующий в Интернете. Мы по-прежнему заботимся друг о друге, и так будет всегда, – заверил Смерфит. – Наша любовь безусловна, но иногда вспышки гнева приводят к недопониманию, особенно теперь, когда мы живем отдельно. В конце концов, мы всего лишь люди. С этого момента, пожалуйста, уважайте нашу частную жизнь и не ждите комментариев на эту тему. Мы желаем друг другу только счастья".

Happy to be back. Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Фев 9 2016 в 1:11 PST

Отметим, что Боня тоже говорит только хорошо о своем бывшем. "Мы с Алексом решили расстаться, но он мой друг и любимый мужчина, уверена, что так будет всегда", – написала Виктория 4 февраля в Instagram. О причинах разрыва модель, телеведущая и актриса сообщать не стала, лишь подчеркнула, что это решение не связано ни с ссорами, ни с изменами и ни с семейными проблемами.

Happy birthday to my little princess!! 🎉 Публикация от Michael Alexander (@alexandersmurfit) Мар 17 2015 в 10:08 PDT

Напомним, бывшая участница "Дома-2" встречалась с бизнесменом в течение семи лет. Боня и Смерфит не состояли в официальном браке. Виктория утверждает, что с отцом своей дочки она рассталась без скандалов, по обоюдному желанию. "Сегодня у нас прекрасные отношения, мы каждый день созваниваемся, делимся впечатлениями, проводим время с ребенком. Мы остаемся близкими друг другу людьми, так как нас связывает наша прекрасная дочка – наше общее счастье – и много теплых воспоминаний", – заверила не унывающая Виктория.