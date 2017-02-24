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Михаил Боярский пожаловался на здоровье
Фото: russianshowbiz.info
Актер Михаил Боярский с юмором отнесся к своему возрасту.
На съемках одной из передач на вопрос Игоря Николаева «Ну, как вы себя чувствуете?» главный д’Артаньян страны ответил: «Все хуже и хуже».
Впрочем, никаких серьезных болезней у актера не обнаружено. Не так давно он вернулся с Мальдив, где отдыхал вместе с супругой Ларисой Луппиан и внуком Андрюшей, посвежел и похорошел.
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