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Михаил Боярский пожаловался на здоровье

Михаил Боярский пожаловался на здоровье
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Актер Михаил Боярский с юмором отнесся к своему возрасту.
На съемках одной из передач на вопрос Игоря Николаева «Ну, как вы себя чувствуете?» главный д’Артаньян страны ответил: «Все хуже и хуже».
Впрочем, никаких серьезных болезней у актера не обнаружено. Не так давно он вернулся с Мальдив, где отдыхал вместе с супругой Ларисой Луппиан и внуком Андрюшей, посвежел и похорошел.
Шоу-бизнес
Михаил Боярский Игорь Николаев Лариса Луппиан
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