Екатерина Климова сразила «новым» лицом

39-летняя актриса взбудоражила многочисленных подписчиков соцсетей новым снимком, который она опубликовала в «Инстаграм». Фолловеры назвали Климову «ведьмой», потому что звезда, кажется, стала выглядеть еще моложе.

Публикация от Ekaterina Klimova (@klimovagram) Фев 20 2017 в 8:21 PST

Актриса, являющаяся матерью четырех детей, и раньше получала много комплиментов о том, как хорошо она выглядит. На новом фото Екатерина продемонстрировала себя в неожиданном амплуа секс-бомбы. Броский макияж, соблазнительное декольте, пышно взбитые локоны и ярко-красная помада на пухлых губах сделали артистку настоящей «горячей штучкой».

Судя по всему, чувственный кадр был сделан сразу после спектакля, в котором играла актриса. Но этот сценический имидж, по мнению поклонников Екатерины Климовой, лишь сильнее подчеркнул то, как необычайно хорошо она выглядит для своих лет. Многие из них в очередной раз отметили: глядя на Екатерину, совершенно нельзя подумать, что ей исполнилось 39.

По данным профильных изданий, актриса ревностно следит за внешностью. Супруг кинозвезды младше на десять лет, и она прилагает все усилия к тому, чтобы не выглядеть рядом с ним зрелой матроной. Родив полтора года назад своего четвертого ребенка, Климова удивительно быстро вернула себе стройную фигуру и даже умудрилась еще больше похорошеть.